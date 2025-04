Chassi remarcado: dá para voltar a rodar com um carro que foi roubado?

Como fica o número depois da remarcação?

Um detalhe técnico, mas fundamental, está no § 3º do artigo 13 da Resolução 968/2022: "As gravações dos números identificadores, por motivo de adulteração, deteriorados acidentalmente ou não, devem ser anuladas acrescentando dois caracteres 'A' justapostos, um ao início e outro ao final da gravação."

Na prática, o número original do chassi não é apagado. Ele é anulado visualmente. Exemplo: se o número era 9BWZZZ377VT004251, ele passa a ser A9BWZZZ377VT004251A.

Isso garante a rastreabilidade histórica do veículo e evita que esse número seja reaproveitado de forma criminosa. Com a remarcação feita corretamente, o Detran emite um novo CRV/CRLV com a observação "chassi remarcado".

Dá para vender um carro com chassi remarcado?

Sim, é permitido vender ou transferir esse tipo de veículo. Mas o novo proprietário precisa estar ciente da condição, pois ela constará nos documentos oficiais. Agora, vale o alerta: carros com chassi remarcado costumam ter valor de mercado menor e podem enfrentar restrições com seguradoras e financeiras, que veem esse histórico como fator de risco.