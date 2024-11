Carro, Pix ou iPhone: como o Instagram virou palco de rifas ilegais

As investigações apontam que as rifas não entregavam os prêmios prometidos, e os valores arrecadados serviam para lavagem de dinheiro.

Vivi Noronha e MC Poze do Rodo no Instagram; mulher do funkeiro virou alvo de operação policial Imagem: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Outro caso significativo foi a Operação Rifa Limpa, realizada no Rio de Janeiro em novembro de 2024, com foco em uma rede de influenciadores, incluindo Vivi Noronha e Roger Rodrigues, o Roginho Dú Ouro. Com o uso de aplicativos não auditados para sorteios fraudulentos, os organizadores arrecadavam milhões de reais rifando carros de alto valor, como o BMW X6, que custa cerca de R$ 820 mil no mercado. Estima-se que o grupo tenha movimentado quantias milionárias ao rifar veículos como esse de forma fraudulenta.

Em outra ação, a Operação Contra Nélio Dgrazi, realizada em Minas Gerais e no Paraná, as autoridades investigaram o influenciador Nélio Dgrazi, acusado de promover rifas de veículos de luxo para lavar dinheiro. Sete carros, incluindo um Porsche Macan (avaliado em torno de R$ 500 mil), foram apreendidos.

Os bloqueios judiciais incluíram ainda R$ 25 milhões em contas bancárias. Com sorteios não regulamentados de veículos de marcas como Audi e Mercedes-Benz, o influenciador teria movimentado milhões ao vender cada número de rifa por valores entre R$ 20 e R$ 100.

A Operação Falsas Promessas, realizada na Bahia, foi outra ação que envolveu carros de alto padrão. Entre os prêmios oferecidos pelo grupo de influenciadores estavam modelos da BMW e da Land Rover, com preços que giram em torno de R$ 400 mil.