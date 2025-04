Mobi por R$ 95 mil? 6 carros bem equipados, mas que não fazem sentido

É o Jeep Compass mais tecnológico já vendido por aqui, combinando motor 1.3 turbo a um propulsor elétrico, somando 240 cv com tração integral e autonomia elétrica de até 44 km. O problema é o preço: R$ 347.300.

No mesmo mercado, há opções como o BYD Song Plus (R$ 244 mil) e GWM Haval H6 Premium (R$ 220 mil), todos híbridos, mais espaçosos, com consumo semelhante e preços até R$ 100 mil menores.

6. Citroën C3 You! Turbo AT - R$ 103.690

Citroën C3 You T200 2025 Imagem: Divulgação

A versão turbo automática do novo Citroën C3 chega equipada com o mesmo motor 1.0 turbo usado por Fiat Pulse e Fastback, mas sem o mesmo nível de acabamento ou espaço. Por mais de R$ 100 mil, a proposta deixa de fazer sentido.

O C3 nasceu com a promessa de ser o carro de entrada acessível, com apelo jovem e preço justo. Versões aspiradas, por menos de R$ 80 mil, cumprem bem esse papel. Mas pagar o preço de um hatch médio por um compacto com acabamento simples e proposta urbana é pouco racional.