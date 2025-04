CNH Digital: 8 funções que acabam com a burocracia, mas pouca gente conhece

A seguir, reunimos as 8 funções mais poderosas da CNH Digital que desburocratizam o seu dia a dia — e que quase ninguém conhece (mas deveria):

1. CNH no celular com validade legal

Sim, a versão digital da carteira de habilitação tem validade jurídica em todo o território nacional. Pode ser apresentada em blitz, locadoras de veículos, aeroportos e até em substituição ao RG em algumas situações.

E o melhor: não precisa de internet para acessar. O documento fica armazenado no app e pode ser exibido offline, com autenticação via QR Code. Para quem é esquecido ou vive na correria, é um alívio.

2. CRLV Digital: adeus papel no porta-luvas

Além da habilitação, o CDT também abriga o CRLV-e -- o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo em formato digital.

Esse documento, que você antes precisava imprimir todo ano, agora pode ser acessado com poucos cliques no celular. E ainda dá para compartilhar com outras pessoas que usam o mesmo carro, como familiares ou motoristas de frota.