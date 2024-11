Radar campeão de multas em São Paulo registra 17 mil autuações em 5 meses

No entanto, a repercussão negativa em torno do contrato fez com que o prefeito Ricardo Nunes (MDB), durante a campanha para reeleição, prometesse publicamente que não iria aumentar o número de radares na cidade, alimentando o discurso de que "não permitirá a indústria da multa".

Em abril, Nunes assinou um decreto que condiciona a instalação de novos radares à comprovação técnica de sua necessidade.

