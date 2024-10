Mãozinha da discórdia: nova moda em carros é ilegal e convite para brigas

Quem nunca desejou enviar um sinal de luz, agradecendo um motorista que acabou de te dar passagem no trânsito? Ou, talvez, para reclamar daquele que buzinou para você sem motivo, ou tentou te fechar? Dentro desse conceito, um acessório que tem chamado atenção nas redes sociais e em diversos sites de marketplace.

Trata-se de um sinal luminoso que imita os dedos das mãos. Com iluminação e controle remoto, essa 'mãozinha da discórdia' traz gestos como o 'pare' (representado pela palma da mão), o 'símbolo do rock' e o 'dedo do meio', um gesto obsceno que levanta preocupações sobre seu impacto no trânsito com possíveis brigas entre motoristas.

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o uso de qualquer painel luminoso nas áreas envidraçadas do veículo é infração grave, sujeita a multa de R$ 195,23, retenção do veículo e cinco pontos na carteira. Marco Fabrício Vieira, advogado e conselheiro do Cetran-SP, reforça que, além de ser proibido, o uso de gestos obscenos no trânsito é socialmente reprovável.