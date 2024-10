Volkswagen de R$ 1 milhão pode ser o Fusca mais caro da história no Brasil

Outro detalhe que ele destaca é a procedência única do modelo, importado oficialmente pela Brasmotor, que na época trazia veículos estrangeiros para o Brasil.

Conforme Alex, esse Fusca específico chegou ao país antes de a Volkswagen iniciar a montagem nacional do sedã, ainda com peças importadas, em 1953, em um galpão no bairro do Ipiranga, na capital paulista.- esse detalhe torna o modelo ainda mais especial.

"Ele foi restaurado ao mais alto nível, mantendo até mesmo a chave reserva e o manual original. Esse grau de preservação é praticamente impossível de se encontrar hoje em dia", comenta Fabiano.

O "Santo Graal" dos carros antigos

VW Fusca 1952 Split Window foi vendido em 2022 por R$ 450 mil, e em 2023 por R$ 800 mil Imagem: Divulgação

O Fusca é, sem dúvida, um ícone da cultura automobilística brasileira, mas poucos exemplares atingem status de relíquia como o modelo 1952 Split Window.