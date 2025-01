Tank 300: SUV 4x4 'raiz da GWM já está no Brasil e vendas começam em abril

A aceleração de zero a 100 km/h acontece em 6,8 segundos, de acordo com a fabricante.

Imagem: Divulgação

O porta-malas de 400 litros é bom e o tanque de combustível comporta 75 litros, o que deve permitir autonomia do híbrido na faixa dos mil km com o tanque cheio e as baterias totalmente carregadas.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.