BYD apresenta pedido para reduzir impostos sobre sua produção no Brasil

O pedido incomodou a Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores), que se pronunciou sobre o assunto durante coletiva de imprensa sobre os números do último trimestre. "Isso é um ataque à produção local, aos investimentos e empregos", disse o então presidente da entidade, Márcio de Lima Leite.

Regime SKD e CKD

No regime CKD, o veículo é importado totalmente desmontado em peças. A montagem final acontece na fábrica local, o que permite maior nacionalização e pode gerar incentivos fiscais.

Já no sistema SKD, o carro chega parcialmente montado — normalmente com motor, transmissão ou carroceria já acoplados. A montagem final é feita no país de destino, mas com menor complexidade que no CKD.

A coluna entrou em contato com a BYD para colher mais detalhes sobre o assunto, mas não obteve retorno até a publicação da matéria. O MDIC, também não respondeu aos questionamentos feitos pela reportagem, através de e-mail enviado ao canal oficial do Ministério.