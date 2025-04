Renault Kwid 2026 fica mais caro e versão de entrada já beira os R$ 80 mil

O carro agora conta com mais dois alto-falantes na coluna C e uma entrada USB tipo C no lugar da tomada de 12V.

No quesito eficiência, oferece o consumo de 15,5 km/l na estrada e 14,6 km/l na cidade com gasolina. O Kwid segue com nota A no Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV) do Inmetro.

O motor 1.0 de três cilindros e 12 válvulas entrega 71 cv de potência com etanol e 68 cv com gasolina. O torque é de 10,0 kgfm e 9,4 kgfm, respectivamente. A direção elétrica continua sendo item de série em todas as versões,

Preço versões do Renault Kwid 2026, sem os opcionais:

Zen 1.0 MT - R$ 78.410

Intense 1.0 MT - R$ 81.620

Iconic 1.0 MT - R$ 85.020

Outsider 1.0 MT - R$ 85.140

Seu principal concorrente, o Fiat Mobi vai de R$ 64 mil a R$ 78 mil. O compacto tem motor 1.0 aspirado com 75 cv no etanol.