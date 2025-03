Só mais uma chinesa no Brasil? Omoda & Jaecco quer ser protagonista

Mas onde está a diferença da O&J para tantas outras marcas chinesas que já chegaram ou que ainda vão estrear por aqui? Durante a avant-première do Omoda 5 e Jaecoo 7 na capital paulista, os executivos da O&J falaram em "Evolução da Revolução".

Eles tratam como revolução a chegada de outras marcas chinesas ao nosso mercado, como BYD, GWM e até mesmo a Caoa Chery, que elevaram o patamar de qualidade dos carros, alavancando a eletrificação que parecia estagnada no Brasil e exigindo que as montadoras tradicionais corressem atrás do prejuízo e acelerassem seus investimentos no país.

Com isso, a chegada da O&J seria, segundo os executivos da marca, a evolução dessa revolução. No primeiro contato rápido que tivemos com os carros, foi possível notar que o padrão de acabamento dos dois modelos apresentados está no mesmo ou melhor patamar de qualidade de modelos premium. Talvez até um leve degrau acima do que vemos nas cabines das outras montadoras chinesas que estão fazendo sucesso no Brasil.

Mas apenas o refinamento extra no acabamento não justificaria o termo "evolução". Mesmo sem adiantar detalhes da mecânica de seus primeiros carros no Brasil, a O&J promete surpreender o mercado com o SHS (Super Hybrid System, ou Sistema Super-Híbrido), que será apresentado no Jaecoo 7.

A tecnologia SHS é uma solução proposta pela O&J para veículos altamente eficientes e que entregam, ainda, performance. O sistema garante um carro econômico, com muita tecnologia e alto desempenho e com as melhores capacidades de recarga da indústria.