Antiga fábrica da Troller no Ceará começa a produzir 1º veículo em novembro

O Polo Automobilístico do Ceará, que está em construção no terreno da antiga fábrica da Troller, no município de Horizonte, iniciará em novembro a produção do seu primeiro veículo - um automóvel elétrico inédito no Brasil.

A Troller, que produzia o jipe 4x4 T4 no mesmo local, pertencia à Ford e encerrou as atividades em 2021, após a empresa norte-americana anunciar o fechamento das respectivas fábricas no Brasil.

Executivos da Comexport, responsável Polo Automobilístico, juntamente com representantes do governo do Ceará, vão anunciar os detalhes da operação durante a edição de 2025 do Salão de Xangai, a ser realizado na metrópole chinesa a partir do próximo dia 23.