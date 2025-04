Volta do Monza? GM aposta em nomes conhecidos para novos produtos

Além de acelerar a chegada de novos produtos elétricos vindos da China, a GM tem outra carta na manga para tentar retomar a liderança de mercado no Brasil. Já pensou na volta de carros bem conhecidos por aqui, como Monza e Captiva? Isso mesmo, na lista de novos produtos para o nosso mercado, nomes consagrados podem estampar modelos que ainda circulam em outros mercados pelo mundo.

O primeiro a resgatar um nome já existente será o compacto elétrico Spark EUV. Esse nome já é usado há muitos anos na família de carros compactos (a combustão) no mercado norte-americano, por exemplo.

O carro que usará esse nome é o chinês Yep Plus, da marca Baojun, que é parceira da GM no gigante asiático. O pequeno SUV elétrico já foi confirmado pela Chevrolet e já está em destaque no site da marca no Brasil.