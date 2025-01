Vendas crescem e Brasil volta a ser 8º maior fabricante de carros do mundo

Em 2024, o Brasil voltou a ser o oitavo maior produtor de veículos automotores e chegou a superar, inclusive, a Espanha. Os dados foram revelados pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).

A produção total de 2,550 milhões de veículos representou uma alta de 9,7% em relação ao ano anterior, refletindo a recuperação da indústria automotiva brasileira após desafios enfrentados nos últimos anos.

No mercado interno, o país registrou 2,635 milhões de unidades emplacadas, o que significou um aumento de 14,1% em comparação com 2023. Este crescimento foi superior à média global de +2%, destacando-se como o maior aumento no volume de vendas internas desde 2007.



A demanda por veículos foi impulsionada por melhores condições de crédito, que favorecem tanto as vendas de carros novos quanto de usados. O ano de 2024 também marcou um recorde histórico, com 14,2 milhões de veículos leves vendidos no total, entre novos e usados.