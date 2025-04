GAC no Brasil: o que marca chinesa prepara para trazer ao mercado nacional

A GAC prepara a entrada dos seus modelos chineses que chegarão em breve ao Brasil. Com fábrica anunciada para o próximo ano e mais de R$ 120 milhões em pesquisa e desenvolvimento, quase uma dezena de carros estão confirmados para o mercado local. A nova previsão de estreia será para a virada do semestre.

Um diferencial entre as chinesas que ocupam o território brasileiro é que a GAC pretende ter carros 100% a combustão. Algo que vai na contramão das demais asiáticas.

As vendas da montadora serão, em maioria, SUVs como o GS8, ES9, Aion Y Plus (principal produto) e GS3 Emzoom. Dos sete prometidos, três deles vão dar a largada: Aion Y Plus, Aion Hyper HT e GS4.