CES 2025: veja as principais inovações exibidas na feira pelas montadoras

O futuro da tecnologia é um tema de alta relevância na CES 2025, importante feira que acontece em Las Vegas (EUA). As montadoras que entendem o investimento aproveitam para mostrar a conexão com o presente e o futuro. O evento conecta inovadores, tomadores de decisão, mídia, influenciadores, visionários e clientes em potencial em um ecossistema tecnológico.

Um exemplo de inovação é a BMW. A fabricante apresentou seus painéis e o novo display de auxílio à condução, o head up. Tema que já abordamos aqui no UOL Carros.

Esqueça a modinha das telas gigantes que começam na frente do motorista e vão parar no centro do console central, algumas delas ampliadas para a frente do passageiro. O Panoramic iDrive, que estreia na Nova Classe (Neue Klasse) tomou forma e ganha projeção em alta definição, como na indústria da aviação, por toda extensão do para-brisa, podendo o condutor transferir os apps desejados da mídia central com o toque dos dedos.