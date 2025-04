Feito no Brasil, novo Kicks turbo será apresentado a Lula nesta terça

O presidente Lula vai conhecer nesta terça-feira o Kicks 2026, novo carro da Nissan feito em Resende, no Rio de Janeiro. O chefe do executivo estará lado a lado do novo SUV, que vai usar o motor 1.0 turbo da Aliança Renault/Nissan/Mitsubishi e atualmente aplicado no Kardian. A nova geração do modelo começa a ser produzida na planta fluminense com lançamento nacional previsto para o próximo mês.

A Nissan pretende ampliar a participação de mercado com o novo Kicks 2026 TCe 1.0 turbo de três cilindros que rende até 125 cv de potência e 22,4 kgfm de torque. Nos Estados Unidos, feito no México, o modelo conta com motor 2.0 aspirado de 143 cv e 19,3 kgfm de torque, o mesmo do Sentra.

Construído sobre a plataforma CMF-B, o novo Kicks tem 4,37 metros de comprimento, 1,80 metro de largura e um entre-eixos de 2,66 metros e, por enquanto não será vendido com a opção híbrida, prevista para 2027.