Cronos muda pouco, Argo quase nada: dupla chega à gama 2026 no Brasil

A Fiat revelou um teaser que mostra um pouco mais da nova linha do Cronos 2026. O sedã mais vendido na América do Sul em 2024 terá algumas mudanças visuais, que segundo o fabricante deixarão o carro ainda mais competitivo como o sedã de entrada mais comercializado da categoria. Já o hatch Argo manteve o 'shape', recebendo novos faróis.

Reestilizado, o Cronos tem um design bem acertado, interior espaçoso, bom acabamento e o maior porta-malas do segmento, características que o consolidam como a melhor opção em custo-benefício da categoria. Na Argentina, já foi flagrado por várias páginas nas redes sociais.

Recentemente, a nova cara do sedã compacto apareceu em um flagra do perfil do Instagram @ventilacion_cruzada, em terras argentinas.