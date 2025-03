Supercarros que passam dos 300 km/h poderão ser acelerados em Interlagos

O Festival Interlagos já está com data marcada e promessa de um evento voltado para a experiência. Entre elas, supercarros poderão ser pilotados pelos participantes, como Ferrari, Lamborghini, Porsche e mais.

De 11 a 15 de junho, no Autódromo de Interlagos (SP), os apaixonados por velocidade poderão adquirir um ingresso e acelerar as supermáquinas no circuito onde Ayrton Senna já fez história.

Destaque do Grupo 1 para o McLaren 600LT Spider, montadora para a qual Senna já correu. O modelo de 600 cv acelera de 0-100 km/h em apenas 2,9 segundos e atinge 324 km/h de velocidade máxima.