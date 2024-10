Carro automático barato: veja 6 opções usadas mais em conta que Fiat Mobi

Eu gosto do Fiat Mobi.

Lançado em 2016, o visual não me agradou no início, mas, passados quase nove anos, hoje me simpatizo com o pequeno Fiat - que, por sinal, é um dos carro zero-quilômetro mais baratos do Brasil e o sexto mais vendido neste ano

. Por R$ 64 mil, o comprador leva para casa um hatch honesto, com ar-condicionado, direção hidráulica e os equipamentos de segurança mínimos exigidos no nosso país, como duplo air bag, freios ABS e controles de estabilidade e tração. O motor, por enquanto, ainda é o bom e velho Fire de 4 cilindros, garantia de longevidade com baixo custo de manutenção.