Alta rejeição: 6 coisas que fazem um automóvel usado 'encalhar' no mercado

No nosso país, carros precisam ser duráveis. Não necessariamente nas mãos do mesmo dono, mas é importante que ele aguente muitos anos de vida com manutenções simples e baratas para ganhar o "selo de qualidade" do mercado de usados.

Isso se deve ao fato de que nossos carros são caros e inacessíveis para boa parte da população, que só consegue sonhar com um automóvel na garagem quando ele já é usado e bem mais barato. Sendo assim, nossos carros não podem ser bons apenas nos primeiros anos, quando ainda estão na garantia do fabricante: eles precisam aguentar muito mais que isso para sua fama ser boa e, consequentemente, sua liquidez.

No vídeo desta semana, eu lista pelo menos seis coisas que são altamente rejeitadas do mercado de usados.