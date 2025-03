Nada básicos: 5 carros baratos e econômicos para você fugir do 1.0 

Quem já teve a oportunidade de guiar um March 1.6 sabe que, por trás do visual simpático, tem um carro que deixa muitos comendo poeira. Um verdadeiro lobo em pelo de cordeiro.

A potência de 111 cv pode até parecer normal, mas o motor é elástico e rende bem desde as baixas rotações. Por ser leve, exige pouco do motor, que trabalha com folga de potência e se mantém muito econômico. Os preços começam nos R$ 30 mil para o modelo 2012 e pode chegar em R$ 55 mil para o 2020, sempre nas versões com o câmbio manual.

Peugeot 208 1.2 Imagem: Divulgação

Citroën C3 e Peugeot 208 1.2

Essa dupla francesa é constantemente citada em minhas colunas. Isso acontece por terem excelente relação custo/benefício. Quando faço minhas pesquisas, eles inevitavelmente aparecem como opções baratas que entregam bom pacote de equipamentos e motores interessantes.

Nesse caso, o motor 1.2 12v ganhou fama por sua eficiência, com consumo de combustível comparável com o de qualquer outro 1.0. Por outro lado, o desempenho é superior, justamente por ter aquele fôlego extra que todos querem em situações práticas no uso diário.