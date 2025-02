Até R$ 77 mil: 7 boas opções de carros automáticos pelo preço de Mobi e C3

Na coluna dessa semana vou apresentar as opções mais novas, com no máximo três anos de uso, equipadas com câmbio automático, na faixa entre R$ 73 mil e R$ 77 mil.

Peugeot 208 Imagem: Divulgação

Peugeot 208 2023

Bonito por fora, moderno por dentro, o Peugeot 208 é uma excelente opção de usado com cara de novo. Aqui apresento a interessante versão Active 2023, que ainda era equipada com o finado motor 1.6 de aspiração natural, com câmbio automático de seis marchas. É uma configuração perfeita para quem pensa no longo prazo, pois é de concepção simples, portanto com baixo custo de manutenção.

Essa versão tem Tabela Fipe de R$ 73,4 mil e já conta com mimos como central multimídia, rodas de liga leve e controles de áudio no volante.

Citroën C3 Imagem: Divulgação

Citroën C3 2023

Com o mesmo conjunto mecânico do 208 citado acima, ou seja, motor 1.6 e câmbio de seis marchas, o Citroën C3 é uma opção melhor para quem precisa de mais espaço interno. Aliás, esse é um dos diferenciais do modelo, que sabe aproveitar muito bem esse quesito. Se isso não for essencial, recomendo que fique no Peugeot mesmo, que tem um visual mais agradável.