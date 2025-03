Cuidado com a chuva: o que fazer quando interior do carro 'vira piscina'

Para quem gosta de conservar o próprio carro, nada mais desanimador do que ter que lidar com infiltração de água. Eu mesmo já passei por isso com meu primeiro carro, que acumulava água no assoalho sempre que pegava chuva. Demorou para descobrir por onde entrava, mas felizmente consegui resolver depois de um tempo.

Fato é que enquanto o problema não é solucionado, a água não pode permanecer dentro do carro. Além do cheiro desagradável, ela pode entrar em contato com partes eletrônicas e até mesmo dar início a um ponto de ferrugem.

No vídeo dessa semana mostro um jeito simples de resolver isso, com destaque para um segredinho que todo carro tem para facilitar essa tarefa.