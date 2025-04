Por que devemos nos preocupar com carros usados com injeção direta

Hoje em dia, quando se fala em tecnologia de motores, é comum pensarmos somente nos propulsores eletrificados. Mas devido às exigências do mercado, um simples motor a combustão também está recheado de tecnologias para que seja cada vez mais eficiente.

Uma tecnologia que tem se popularizado é a da injeção direta de combustível. Até pouco tempo atrás, esse tipo de recurso era visto somente em carros esportivos ou luxuosos, mas hoje em dia até mesmo modelos das categorias de entrada já possuem versões equipadas desta forma.

No vídeo dessa semana apresento algumas vantagens e desvantagens, e por que devemos nos preocupar com os usados com essa injeção.