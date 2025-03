Campeões de vendas: veja os 10 SUVs que mais bombam entre os usados em 2025

Inclusive acredito que a primeira geração é a que mais sustenta as boas vendas do Ecosport entre os usados. Além do preço baixo, ela não sofre com rejeições, como acontece com a segunda geração, que tem o problemático câmbio Powershift nos primeiros anos, e o motor 1.5 com correia banhada dos últimos anos.

Bom mesmo é conseguir pagar barato nas configurações de motor 2.0 e câmbio automático de seis marchas da segunda geração, um conjunto excelente que só não vendeu mais devido à má fama que o EcoSport pegou nos últimos anos de vida.

Hyundai Creta

Com pouco mais de oito anos de mercado, o Creta é o SUV que mais mudou o visual em tão pouco tempo. Entre os novos, perde apenas para o VW T-Cross, mas lidera quando consideramos apenas as vendas no varejo, ou seja, de pessoas físicas. Isso demonstra que o modelo caiu no gosto do brasileiro.

No mercado de usados ele também vai bem e aparece na quarta posição, nada mal se considerarmos que todos os citados acima tem mais tempo de mercado que o SUV compacto da Hyundai.