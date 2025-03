Você está usando o farol do seu carro do jeito errado; saiba como regular

Pode parecer óbvio para alguns o funcionamento da regulagem elétrica da altura dos faróis, mas garanto que muitos não sabem como utilizar do jeito certo. Digo isso devido às inúmeras vezes que fui avaliar um carro usado com essa função, e o controle estava na posição errada.

No vídeo dessa semana mostro como utilizar essa função, que não depende apenas do maior ou menor peso que estiver no carro, mas sim de como essa carga extra está distribuída na carroceria.