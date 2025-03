Motores turbo: pegamos um Fiat de 1994 para mostrar o que mudou em 30 anos

Os motores turbos se popularizaram nos últimos anos, mesmo entre os modelos de entrada. Dos 10 carros mais vendidos do momento, sete são equipados desta forma - pelo menos em alguma versão. Mas o turbocompressor é algo bem antigo, que tinha outra proposta no passado.

No vídeo dessa semana, mostro detalhes e curiosidades de um Fiat Tempra Turbo, um dos primeiros carros nacionais a contar com esse recurso, no ano de 1994. Os dados de desempenho são surpreendente até para os dias atuais, provando que esse sedã estava muito a frente do seu tempo.