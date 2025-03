Por que você nunca deve colar na traseira de um Hyundai HB20

Sucesso de vendas no nosso mercado, o Hyundai HB20 não está livre das polêmicas. O atual desenho, apresentado há quase três anos, teve uma solução controversa quanto ao posicionamento das setas traseiras. Diferentemente do convencional, elas saíram do conjunto ótico principal, foram para o para-choque e quase todas as pessoas reclamaram disso na época do lançamento.

Mas afinal, faz sentido reclamar? No vídeo dessa semana mostro que, apesar de mal posicionadas, ainda é possível visualizar as setas em uma condução segura.