Bom negócio ou furada? Veja se valeu comprar o Dolphin Mini no lançamento

Lançado por R$ 116 mil, hoje um Dolphin Mini 2024 usado tem tabela Fipe de R$ 101 mil, e os anúncios começam em R$ 98 mil nos classificados. Ou seja, quem comprou no lançamento e decidir vender hoje perderá cerca de R$ 15 mil do que pagou - considerando valores absolutos.

Para mim isso é uma grata surpresa, pois não foi uma perda tão considerável, ainda mais se considerarmos que o modelo zero-km tem preço sugerido de R$ 119 mil, portanto o usado não ficou tão distante do novo.

Volkswagen Polo GTS Imagem: Pedro Danthas/Divulgação

VW Polo GTS 2021

Se o cenário não foi tão ruim para o Dolphin Mini, quem me escutou e optou por comprar um Polo GTS 2021 naquela ocasião se deu muito bem. O modelo esportivo da Volkswagen tinha tabela Fipe de R$ 113 mil, e agora caiu para R$ 109 mil. A diferença é bem pequena, muito menor do que aconteceu com o pequeno BYD.

Como se não bastasse isso, ainda tem todos os benefícios de um carro apto a encarar qualquer tipo de condição, com maior espaço para passageiros e bagagens, e muito mais desempenho. Fora o potencial do Polo GTS se tornar um clássico no futuro, o que deve favorecer para segurar seu valor de mercado com poucas variações.