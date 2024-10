Não quer gastar combustível? Veja 3 carros elétricos por menos de R$ 80 mil

No vídeo desta semana, eu apresento três carros elétricos usados ou seminovos, categoria que ainda tem pouca participação no nosso mercado, mas apresenta crescente interesse por parte dos consumidores.

São modelos que já estão custando menos de R$ 80 mil - ou seja, são bem mais baratos que um VW Polo Track zero-quilômetro, o carro de passeio mais vendido da atualidade, e custam aproximadamente o mesmo do que um Renault Kwid novo, que hoje parte de R$ 74.590.

Vale destacar que o automóvel elétrico 0-km mais acessível da atualidade é o BYD Dolphin Mini, a partir de R$ 115.800.

