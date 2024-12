Mitsubishi Pajero Sport é SUV 4x4 para encarar (quase) qualquer terreno

Para um perfil de clientes, os SUVs mais robustos, derivados de picapes e com carroceria sobre chassi, são a escolha ideal.

Altos, dotados de suspensões reforçadas, vão elevado em relação ao solo e tração 4x4, esses veículos são versáteis para encarar os buracos e valetas das vias urbanas e os obstáculos das áreas rurais, longe do asfalto.

Todos esses atributos costumam vir acompanhados de itens e tecnologias de utilitários esportivos de luxo, com chassi monobloco.

Um dos representantes mais tradicionais dessa categoria é o Mitsubishi Pajero Sport, que acaba de receber atualizações pontuais na linha 2025.

UOL Carros avaliou a versão mais completa da gama, a Legend Black, com preço sugerido de R$ 425.990 e espaço para até sete ocupantes.

Vale destacar que o Pajero Sport tem opções a partir de R$ 349.990.

Desvendando o Mitsubishi Pajero Sport

Imagem: Divulgação

Design: o Pajero Sport tem visual imponente, derivado da picape L200 "antiga".

Pessoalmente, considero o design do SUV mais bonito do que o da nova geração da L200, agora chamada simplesmente de Triton e que exibe uma dianteira mais "quadrada".

No geral, o design é o mesmo introduzido em 2019, o que inclui as lanternas traseiras posicionadas na vertical, em direção ao para-choque, e o conjunto ótico dividido em duas seções, com luzes diurnas "espichadas" bem rente ao capô.

As atualizações da linha 2025 incluem rodas redesenhadas e retoques na grade frontal e na base dos para-choques.

A configuração Legend Black avaliada, que em 2023 nasceu como série especial e agora se tornou versão fica, diferencia-se das demais por trocar parte dos detalhes cromados por um acabamento escurecido.

Imagem: Divulgação

Vida a bordo: o Pajero Sport é um veículo espaçoso, com mais de 1,80 m de largura e três fileiras de assentos, para levar até sete ocupantes.

Com a terceira fileira levantada, a capacidade do porta-malas é de apenas 120 litros, mas sobe para bons 502 litros com ela rebatida.

A lista de mimos a bordo, na versão topo de linha Legend Black, é extensa e inclui bancos dianteiros com ajustes elétricos e aquecimento (também disponível para os assentos laterais da segunda fileira) e ar-condicionado de duas zonas com saídas no teto para a segunda e a terceira fileira.

O SUV também sai da fábrica com teto solar elétrico, tampa do porta-malas com acionamento elétrico, novo painel digital com tela de oito polegadas e central multimídia com mesmo tamanho, dotada de GPS nativo e conectividade com smartphones via Android Auto e Apple CarPlay, que exige o uso de um cabo.

A multimídia, por falar nela, poderia trazer uma interface mais elaborada, enquanto o volante, novo, tem ótima pegada.

O acabamento interno traz revestimentos de couro, mas não chega ser exatamente luxuoso, na comparação com SUVs de marcas premium.

Vale lembrar que a pegada do Pajero Sport é mais rústica, como seus concorrentes Chevrolet Trailblazer e Toyota SW4, por ser derivado de uma picape e trazer estrutura de carroceria sobre chassi de longarinas.

Imagem: Divulgação

Segurança: o Pajero Sport é bem servido nesse quesito e sai da fábrica com sete airbags, mais uma série de assistências à segurança, que incluem controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, alerta de colisão, frenagem automática de emergência e alerta de tráfego traseiro.

Também conta com alerta de ponto cego e monitoramento externo "360 graus" por meio de câmeras - cuja resolução poderia ser melhor.

O modelo da Mitsubishi não tem nenhum sistema de manutenção de faixa, algo que requer direção com assistência elétrica - no Pajero Sport, bem como na picape L200 do qual deriva, ela é elétrica.

Imagem: Divulgação

Desempenho: equipado com motor 2.4 turbodiesel de 190 cv e 43,9 kgfm, o Pajero Sport anda bem para um veículo com mais de duas toneladas de massa.

As suspensões de curso longo priorizam o conforto, mesmo com as rodas grandes de 20 polegadas, sem oscilação excessiva da carroceria.

A direção tem assistência hidráulica e é bastante comunicativa para um veículo com 4,78 m de comprimento e 1,81 m de largura, embora seja um tanto pesada na hora de manobrar o SUV.

O vão livre de 23,6 cm do solo é excelente para rodar sem maiores preocupações relativas a valetas e lombadas das vias urbanas, enquanto a tração 4x4 com reduzida e bloqueio do diferencial traseiro torna o Pajero Sport apto a rodar com desenvoltura também longe do asfalto.

A tração 4x4 também traz um modo que distribui automaticamente o torque entre os dois eixos, para uso no asfalto.

Equipamentos vem de série com volante ajustável em altura, central multimídia de oito polegadas, conexão via Android Auto e Apple CarPlay com fio, GPS nativo, teto solar elétrico, painel digital de oito polegadas, bancos dianteiros com ajustes elétricos, bancos de couro, bancos da primeira e da segunda fileiras aquecidos, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, alerta de ponto cego, sete airbags, alerta de colisão, frenagem automática de emergência, alerta de tráfego traseiro, assistente de condução com trailer, estribos laterais, barras de teto funcionais, monitoramento externo com câmeras "360 graus", ar-condicionado digital de duas zonas, rodas de liga leve de 20 polegadas, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, freio de estacionamento eletrônico com função auto hold, chave presencial, partida do motor por botão e faróis e lanternas de LEDs.

