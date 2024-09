BYD King GS: rival híbrido do Corolla roda 1.000 km com um tanque

A BYD tem se destacado em 2024 ao oferecer veículos híbridos e elétricos a preços competitivos e bem equipados.

Isso tem se refletido nas vendas e a marca já lidera as vendas locais desse tipo de automóvel.

Com produção local prevista para começar em 2025 nas antigas instalações da Ford em Camaçari (BA), a marca chinesa recentemente trouxe seu primeiro sedã - o King, que chegou em junho com preço de Toyota Corolla e tecnologia híbrida plug-in - que traz baterias recarregáveis na tomada e a possibilidade de rodar no modo 100% elétrico.

Com essa vantagem frente ao rival da Toyota, que traz versões híbridas convencionais, com baterias menores recarregáveis apenas por meio do motor a combustão e do próprio movimento, o King também se diferencia também pelo desempenho- traz versões com mais de 200 cv de potência, frente aos 122 cv do Corolla.

Veja a seguir a avaliação do UOL Carros da versão GS do King, a mais completa, que tem preço sugerido de R$ 187.800.

O King também é vendido na configuração de entrada GL por R$ 175.800, que traz alguns equipamentos a menos, além de baterias menores e um pouco menos de potência e autonomia.

Desvendando o BYD King GS

Design: o BYD King é um carro bonito, com design bem típico dos sedãs, mas trazendo um toque de cupê na traseira, mas sem tanta inclinação no teto.

A parte frontal traz bastante personalidade, exibindo trade com filetes cromados que se estendem até quase a base do para-choque.

Na configuração GS avaliada, a dianteira tem um toque a mais de sofisticação, que é a barra iluminada por LEDs rente ao capô, que une os faróis bem afilados - e iluminados com a mesma tecnologia.

Na traseira, curta, as lanternas de LEDs também são unidas por uma faixa iluminada que atravessa a tampa do porta-malas. Ficou bem elegante.

Espaço interno: o King mede 4,78 m de comprimento, 1,84 m de largura, 1,49 m de altura e 2,72 m de distância entre-eixos - é, portanto, um pouco maior do que o Corolla, que tem 4,63 m de comprimento e 2,70 m de entre-eixos. A capacidade do porta-malas do King é de 450 litros, ante 470 litros do Toyota.

No geral, o sedã híbrido da BYD é bastante espaçoso, especialmente para acomodar as pernas no banco traseiro.

Vida a bordo: o King, como outros modelos da BYD, destaca-se pelo acabamento interno, com predomínio de revestimentos macios ao toque e peças bem encaixadas e sem rebarbas.

Também agrada a lista de itens de série, que inclui painel digital de 8,8 polegadas e central multimídia com tela giratória de boa resolução e 12,8 polegadas.

O King GS traz ar-condicionado digital de duas zonas, carregamento de celular por indução, comandos de voz, conexão 4G à internet dedicada, retrovisores externos com rebatimento elétrico, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, freio de estacionamento eletrônico, monitoramento externo com câmeras do tipo "360 graus", sistema de som com oito alto-falantes, bancos dianteiros com ajustes elétricos e função de recarga de dispositivos externos, como um "power bank" gigante.

A versão de entrada GL perde alguns itens - ajustes elétricos do banco do passageiro dianteiro, função de recarga de dispositivos externos, iluminação interna com diferentes opções de core e dianteira com luz central contínua, A configuração mais em conta também traz som mais simples, com seis alto-falantes, e ar-condicionado com apenas uma zona de temperatura.

Segurança: o King vem equipado de série com seis airbags, mais sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, cintos dianteiros com pré-tensionamento, monitoramento "360 graus" com câmeras e monitoramento da pressão dos pneus.

Traz os itens de segurança essenciais na sua faixa de preço, mas carece das assistências à condução disponíveis no Corolla, como frenagem automática de emergência, alerta de ponto cego e controle de velocidade de cruzeiro adaptativo.

Desempenho e autonomia: na versão avaliada, a potência combinada de 235 cv e o torque de 33,1 kgfm do motor elétrico proporcionam agilidade na hora de pisar no acelerador - o troque combinado não é divulgado pela BYD, enquanto a aceleração de zero a 100 km/h informada pela fabricante é de ágeis 7,3 segundos.

Na maior parte do tempo, o motor 1.5 aspirado a gasolina funciona como um gerador para recarga das baterias, enquanto o motor elétrico se encarrega da maior parte da propulsão - sozinho, ele rende 197 cv e os já citados 33,1 kgfm.

Dá para ajustar o sistema híbrido para manter uma carga mínima das baterias até 70% - assim, o sedã não fica dependente apenas do propulsor a combustão de apenas 110 cv e 13,8 kgfm.

Quanto à dinâmica do chassi, o King, tem rodar confortável, especialmente na cidade - contudo, poderia trazer suspensões um pouco mais rígidas para a carroceria oscilar menos em velocidades mais elevadas, considerando o bom desempenho.

Na versão avaliada, com baterias de 18,3 kW, consegui médias de consumo em torno de 20 km/l na cidade, com o pé leve.

Na estrada, onde você freia e desacelera menos - e, portanto, recarrega menos as baterias -, obtive média em torno de 15 km/l.

A medição oficial do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) informa consumo médio de factíveis 16,8 km/l no ciclo urbano e de 14,7 km/l no rodoviário.

A autonomia oficial no modo 100% elétrico é de 80 km no ciclo do Inmetro, enquanto no ciclo chinês chega a 120 km - no mundo real, com o pé leve e vias predominantemente planas, espere um alcance entre 90 km e 100 km com uma carga completa das baterias.

Com carga completa e o tanque de 48 litros cheio, a BYD divulga alcance de até 1.200 km - uma estimativa de aproximadamente 1.000 km é mais realista, mas não digo que a autonomia oficial seja impossível de ser obtida.

Vale destacar que a versão mais barata GS tem baterias consideravelmente menores, de 8,3 kW, e, portanto, autonomia elétrica menor, de 32 km de acordo com o Inmetro e de 55 km na medição NEDC, chinesa. A opção mais barata também traz potência combinada um pouco inferior, de 209 cv, e aceleração de zero a 100 km/h em 7,9 segundos.

Nas duas configurações, um ponto fraco: a recarga das baterias só acontece em corrente alternada e com potência máxima de 6,6 kW - portanto, se você pretender rodar predominantemente no modo elétrico, é melhor ter um carregador em casa ou no trabalho - dependendo do percentual das baterias, a recarga pode acontecer em até seis horas, aproximadamente.

Equipamentos: vem de série com volante ajustável em altura e profundidade, bancos dianteiros com ajustes elétricos, central multimídia giratória de 12,8 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay (com fio), bancos de couro, rebatimento elétrico dos retrovisores externos, painel digital de 8,8 polegadas, controle de velocidade de cruzeiro, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, ar-condicionado digital de duas zonas, rodas de liga leve de 17 polegadas, carregamento de celular por indução, sensor crepuscular, câmeras "360 graus" de alta resolução, conexão 4G dedicada com roteamento, GPS integrado, chave presencial, abertura das portas via celular ou cartão NFC e faróis e lanternas de LEDs.

