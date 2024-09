Como saber o momento certo de iniciar uma terapia

Talvez você não queira porque está preocupado com o que os outros possam pensar. Nesse caso, lembre-se de que as pessoas geralmente são mais compreensivas do que imaginamos, e não há nada de errado em investir em sua saúde ou felicidade.

Se estiver tendo dificuldades com sua saúde mental, saiba que não está sozinho. Problemas são comuns. Tê-los ou fazer terapia não significa que haja algo ?errado? com você.

A doença mental afeta 970 milhões de pessoas e é a principal causa de incapacidade em todo o mundo. Um em cada cinco adultos e mais de uma em cada 10 crianças e jovens sofrem de doenças mentais. Cerca de 15% dos canadenses usam serviços de saúde mental todos os anos.

Não deixe que o estigma o impeça de melhorar sua vida e seu bem-estar. Todos merecem ter uma vida saudável e plena. A terapia pode ajudá-lo a chegar lá.

Simon Sherry, Clinical Psychologist and Professor in the Department of Psychology and Neuroscience, Dalhousie University

