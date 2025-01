Xuxa diz que tem vontade de raspar cabelo devido à alopecia; entenda doença

A apresentadora Xuxa participou do programa "Casa de Verão", comandado pela Eliana no GNT, e contou seus dilemas com o cabelo. Por causa de uma alopecia androgenética, ela tem poucos fios e vontade de raspar os cabelos, para não depender mais de remédios.

Minha vontade é passar máquina zero, mas acho que as pessoas ficariam assustadas. Xuxa

Entenda a doença

Alopecia é muito comum. A SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia) estima que existam 42 milhões de brasileiros enfrentando algum tipo de queda de cabelo. É comum que se perca, em média, cem fios por dia, mas quando eles caem em quantidade maior é importante buscar ajuda profissional.