Queda de cabelo em mulheres: motivos e soluções para a calvície feminina

A alopecia feminina não tem cura, mas o tratamento ajuda a reduzir a progressão do problema. Existem várias terapias, que variam de acordo com a gravidade da condição. O tratamento pode ser feito por meio de medicamentos de uso oral, uso tópico (de aplicar), terapia a laser de baixa intensidade, aplicações de medicamentos injetáveis no couro cabeludo, entre outros.

Também conhecida como calvície feminina, a condição é identificada pelo afinamento progressivo dos cabelos e, muitas vezes, ocorre por questões genéticas. Dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia indicam que cerca de 50% das mulheres podem ser afetadas pela alopecia em algum momento.

Os principais sintomas são: