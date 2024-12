Com alopecia, ela perdeu cabelo e até cílios, mas aceitou: 'É só um pelo'

Fiz alguns tratamentos, mas a falha não desaparecia. Foi então que começamos a buscar outros médicos que pudessem explicar aquela situação.

Na época, eu morava em Boqueirão do Leão, uma cidade bem pequena do Rio Grande do Sul, e começamos a ir a médicos em Porto Alegre, onde tinham mais recursos.

Entre 2012 até 2016, ficamos nesse processo de consultas e tratamentos, porque quando eu tomava medicamentos, melhorava a falha e ela diminuía, mas quando eu parava, ela voltava.

Nesse processo de procurar respostas e ir a vários médicos, chegamos até uma dermatologista, que finalmente conseguiu fechar meu diagnostico: eu tinha alopecia areata, uma doença autoimune que causa a queda dos cabelos e outros pelos.

Falhas começaram pequenas e hoje já atinge quase todo o couro cabeludo Imagem: Arquivo Pessoal

O diagnóstico me pegou de surpresa e fiquei um tempo sem conseguir processar tudo o que poderia acontecer. Comecei a fazer tratamento com medicamentos com corticoide e acabei engordando muito, então a doença passou a afetar a minha autoestima.