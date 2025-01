Por que é mais difícil manter-se magro após perder peso do que emagrecer

Para quem a manutenção do peso é mais desafiadora?

A manutenção do peso perdido é particularmente desafiadora para pessoas com obesidade, especialmente em graus mais avançados.

"Isso ocorre porque a obesidade é uma doença crônica, caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal, e não tem cura definitiva, apenas controle. Ela é classificada como uma condição que pode ser tratada, mas tende a ser resistente a métodos convencionais, como mudanças no estilo de vida (alimentação saudável e prática de exercícios)", descreve Rosa Elisa Pasciucco, profissional de educação física do Programa de Cirurgia Bariátrica no Hospital Universitário Professor Alberto Antunes - HUPAA/Ufal/Ebserh.

Quando as abordagens mais comuns não têm sucesso, tratamentos alternativos, como medicamentos ou a cirurgia bariátrica, são considerados. Mas até com essas estratégias a manutenção do peso perdido é algo difícil.

"Embora a cirurgia facilite o emagrecimento, se o comportamento alimentar e o estilo de vida não forem adequadamente ajustados, a probabilidade de reganho de peso é significativa. Os índices de reganho de peso após a cirurgia bariátrica variam de 10% a 35% dentro de dois anos após o procedimento", aponta a nutricionista Sabrina Theil.