Dá para parar o envelhecimento? Um estudo com ratos se mostrou promissor

A senescência celular era o elemento-chave para os cientistas. Ela indica o ponto exato em que as células param de vez de se dividirem e replicarem, o que sinaliza o início do envelhecimento.

Quanto mais células entram em senescência, mais tecidos perdem suas funções normais. Ou seja, elas passam a liberar substâncias chamadas citocinas, que levam a inflamações, capacidade reduzida do corpo de combater doenças e o desenvolvimento de câncer, doenças cardiovasculares, diabetes e perda de capacidade cognitiva —como em casos de demência.

O objetivo era a "volta no tempo": fazer com que as células retornassem a um período anterior ao seu processo de senescência. Era conhecimento comum, obtido de pesquisas anteriores, que algumas moléculas de microRNA (pequenas sequências de ácido ribonucleico envolvidas na regulação dos genes) participavam de mecanismos de defesa do corpo e até combatiam células cancerígenas.

O experimento

Pesquisadores identificaram uma molécula específica de RNA, chamada miR-302b, que tinha estas capacidades. Então, eles utilizaram exossomos —"pacotes" de células-tronco embrionárias que carregavam RNA entre elas— para restaurar a habilidade de células e tecidos que já tinham atingido o ponto de senescência a se proliferarem novamente.

Experimentos utilizaram ratos de idade entre 20 e 25 meses, o equivalente a 60 a 70 anos "humanos". Em alguns deles, os pesquisadores injetaram exossomos "normais" e em outros os pacotes com quantidades extras da miR-302b, que é capaz de afetar dois genes envolvidos na divisão celular. Um terceiro grupo recebeu apenas uma solução salina.