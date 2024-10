O que é a síndrome do Tarzan, fenômeno que afeta separação de casais

Esses fatores combinados fazem o sujeito buscar rapidamente um novo parceiro, levando à repetição de padrões disfuncionais e dificultando o autoconhecimento.

Aqueles que enfrentam a síndrome do Tarzan geralmente carregam bagagens emocionais de relacionamentos anteriores mal resolvidos, o que prejudica seu crescimento pessoal e a capacidade de construir vínculos sadios e duradouros.

Está mais difícil amar nos dias de hoje?

Imagem: iStock

Para o psicólogo Ailton Amélio da Silva, professor do Instituto de Psicologia da USP e estudioso dos relacionamentos amorosos, hoje as coisas são mais superficiais, rápidas e descartáveis e existem tipos de amor mais instantâneos, paixões mais imediatas.

"Quem consegue se entusiasmar e se apaixonar rapidamente com base em fantasia e idealização do outro engata uma paixão atrás da outra. Já a forma de amor mais profundo, mais realista, com mais afeto e intimidade está mais difícil", diz o psicólogo.