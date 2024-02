Existe ciência por trás das 5 linguagens do amor? Estudo questiona teoria

No entanto, alguns pesquisadores questionam a validade do conceito. Um estudo publicado em janeiro deste ano na revista Current Directions in Psychological Science revisou a literatura científica e concluiu que os pressupostos fundamentais sobre as linguagens do amor permanecem em terreno instável, sem suporte em evidências empíricas.

Receita para relacionamento feliz?

A pesquisa mostrou que os parceiros com linguagens de amor correspondentes não relataram maior satisfação no relacionamento do que aqueles com linguagens diferentes. Especialistas acreditam que essa ideia pode ser uma simplificação excessiva.

"Em vez disso, a chave para um relacionamento saudável pode ser a compreensão mútua, a comunicação aberta e a adaptação às necessidades individuais", avalia Desirée Cassado, psicóloga e professora da The School of Life Brasil.

Para Elídio Almeida, psicólogo pela UFBA (Universidade Federal da Bahia) e especialista em terapia de casal, é um equívoco acreditar que, em um relacionamento, basta seguir a lei do esforço mínimo, em que uma pessoa só precisa saber o que é relevante para a outra, oferecer tal atitude e viverão felizes para sempre.