Homens e mulheres agem diferente? O que a ciência diz sobre traição

Homens e mulheres reagem diferente ao flerte

O comportamento humano é realmente uma caixinha de surpresas. Um estudo publicado em 2008, no periódico Journal of Personality and Social Psychology, resolveu testar se homens reagiam ao flerte de forma diferente das mulheres —e o quanto isso alteraria sua visão de traição.

Os resultados mostraram que após eles flertarem com uma mulher que consideravam atraente, tornavam-se menos tolerantes com transgressões hipotéticas de suas parceiras. As mulheres, no entanto, quando flertavam com homens atraentes, ficavam mais tolerantes com as "puladas de cerca" de seus parceiros.

Independência financeira

Depender do dinheiro dos outros nunca é uma boa opção, principalmente quando o assunto é fidelidade. Um estudo publicado em 2015, no periódico American Sociological Review, mostrou que quanto maior a independência financeira de seu parceiro, menores as chances de ocorrer uma traição.

Os dados são ainda piores quando se trata de maridos que dependem do dinheiro de suas esposas: 15% dos homens que são completamente dependentes financeiramente das mulheres traem suas parceiras; no caso das mulheres dependentes, apenas 5% relataram ser infiéis.