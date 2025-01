8 ideias refrescantes para aliviar a pele após exposição ao sol

No verão, devido às temperaturas mais elevadas, o organismo perde mais água por meio do suor. Por isso, é essencial estar atento ao consumo de líquidos para evitar a desidratação. A água, claro, é a principal escolha para repor essa perda hídrica, mas há outras opções interessantes. Bebidas como chás gelados naturais, águas aromatizadas com frutas e sucos naturais são fontes de vitaminas e podem ser ótimas opções para se refrescar no verão. No entanto, é fundamental consumir sucos de frutas com moderação, especialmente os industrializados ou adoçados, pois o excesso de açúcar pode contribuir para a desidratação e aumentar a produção de radicais livres, prejudicando a saúde da pele.