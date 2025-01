'Fiquei presa ao meu próprio corpo: ouvia sons, mas não conseguia reagir'

Conforme os movimentos voltavam, o sistema tornou-se mais complexo: os apertos indicavam vogais, depois consoantes. Dessa forma, ela podia formar frases.

"Com os dedos ainda, comecei a desenhar as letras em uma almofada, como outra forma de comunicação, além do quadro mágico, um brinquedo em que desenhava as letras", lembra a professora.

A tetraplegia e a não movimentação dos músculos da face me deixavam em um mundo só meu. Não conseguia compartilhar dor, medo, sorrisos ou mesmo alegria por cada dia conquistando uma maneira de sobreviver.

Desirée Lima

Desirée na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) ao lado da avó Elza, de 94 anos Imagem: Imagem cedida por Oswaldo Baldin

Vida quase normal

Desirée ficou dois meses internada. Antes da alta para ir a uma clínica de reabilitação, ela reaprendeu a respirar sozinha. A professora já conseguia comandar o movimento do diafragma, que expande os pulmões, mas entrava em pânico ao tirarem o respirador, pela sensação de asfixia.