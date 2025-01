Se os primeiros primatas tinham osso no pênis, por que humanos o perderam?

Essa surpreendente descendência é muito variada. Na verdade, ?o mais diverso de todos os ossos? (como passou a ser chamado) não apenas assume muitas formas diferentes, mas também manifesta tamanhos muito diferentes: desde ser quase vestigial em algumas espécies de lêmures até adquirir dimensões surpreendentes, como os 65 cm de comprimento que pode atingir em morsas machos.

Por outro lado, marsupiais, hienas, alguns lagomorfos, como os coelhos, e também os equídeos compartilham essa ausência com os humanos. Esse grupo de ?machos discriminados? também carece de uma segunda vantagem, já que o báculo, quando alongado, protege a uretra durante a cópula prolongada, limitando sua constrição distal, mantendo-a aberta e facilitando o fluxo de esperma através dela.

Mas por que os homens não têm um osso peniano?

Se os primeiros primatas, que surgiram no final do Cretáceo, tinham um báculo e ele foi mantido na maioria dos grupos de mamíferos que surgiram, por que ele foi perdido na linha evolutiva que produziu nossa espécie?

A explicação poderia ser que o báculo favoreceria estratégias reprodutivas em populações com altos níveis de seleção sexual pós-copulatória. De fato, as espécies de primatas poligâmicos (onde a competição sexual é muito intensa) têm báculos mais longos do que as monogâmicas, o que lhes permitiria prolongar o coito. Em outras palavras, a fêmea seria mantida ?ocupada? por mais tempo, impedindo que ela copulasse com outros machos e, consequentemente, aumentando as chances de o ?baculão? sortudo passar seus genes para a próxima geração. Essa hipótese foi testada em um curioso experimento com dois grupos de camundongos, um dos quais foi forçado à monogamia.

Ao longo de 27 gerações, o tamanho do osso do pênis no grupo monogâmico diminuiu. Parece, então, que se nos tornarmos monogâmicos, a pressão de seleção em favor da manutenção do báculo é reduzida.