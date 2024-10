Quando é pequeno? Grossura importa? Mitos e verdades do 'calibre' do pênis

Segundo o British Journal of Urology, para que um pênis seja considerado "pequeno" deve medir menos de 9,16 centímetros em repouso. E, de acordo com o médico David Veale, do Departamento de Psiquiatria da Universidade de Londres, no Reino Unido, e autor de um estudo publicado sobre o tema, o tamanho médio (mundial) de um pênis ereto é de 13,12 centímetros.

Assim, um pênis considerado grande teria mais de 17 cm ereto. Embora não haja consenso, já que alguns especialistas afirmam não haver uma "medida padrão", há vários mitos relacionados às dimensões (ou falta delas) e seu papel no sexo. Desvende alguns:

Em algumas posições, os avantajados podem machucar

Verdade. Principalmente se a intensidade do movimento for maior e o avantajado quiser ir além do que a pessoa se sente confortável. Isso pode acontecer, principalmente, quando o par está de quatro e a penetração é feita sem que haja a lubrificação necessária. Algumas mulheres revelam dores e incômodos no colo do útero quando o pênis é muito grande. Vale lembrar que também existem vaginas menores. Assim, um grandão além da conta pode causar dor quando introduzido numa vagina pequena, independentemente da posição.