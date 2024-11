O que acontece no seu corpo quando você não cuida da higiene do pênis

não conseguir expor completamente a glande;

presença de manchas, feridas ou verrugas que não desaparecem após 30 dias.

Fontes: Carlos Augusto Fernandes Molina, urologista e professor do Depto. de Cirurgia e Anatomia da FMRP-USP (Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo); Lucas Batista, urologista, chefe do Serviço de Urologia do Hupes-UFBA/Ebserh (Hospital Universitário Prof. Edgard Santos da Universidade Federal da Bahia, que integra a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) e cirurgião robótico; Ricardo Brandina, médico urologista e professor do curso de medicina da PUCPR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná), campus Londrina, coordenador de Serviço de Cirurgia Robótica do Hospital Evangélico de Londrina (PR). Revisão técnica: Carlos Augusto Fernandes Molina.

Referências: SBU (Sociedade Brasileira de Urologia).

Masculinities and sexual and reproductive health and rights: a global research priority setting exercise. Brennan-Wilson, A. et al. The Lancet Global Health, Volume 12, Issue 5, e882 - e890. 2024. Disponível em https://doi.org/10.1016/S2214-109X(24)00053-6

Engelsgjerd JS, Leslie SW, LaGrange CA. Penile Cancer and Penile Intraepithelial Neoplasia. [Atualizado em 2024 Sep 2]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 Jan-. Disponível em https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK499930/