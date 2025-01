E se eu te disser que a morte perfeita pode existir? Médica traz 'pistas'

E ela faz questão de reforçar que sofrer é natural nos momentos em que sabemos que a morte está próxima, mas que há maneiras de aliviar a dor promovendo qualidade de vida e bem-estar ao doente. Ao longo de mais de 30 anos de experiência, Ana já encarou as mortes do pai, da mãe e da irmã.

"Na morte da minha mãe, ouvi de uma pessoa 'não achava que você ia ficar tão abalada assim, já que estuda o tema há tanto tempo'. Aí falei: 'é que em todos esses anos de prática minha mãe não morreu nenhuma vez pra eu escolher qual seria a forma mais adequada de lidar com isso. Eu estou muito triste. Tenho direito'. Até fiquei com dó", lembra a autora.

Dirigindo-se tanto ao doente quanto a quem cuida dele, muito mais do que um guia, Ana traz ensinamentos que ficarão tatuados na memória e no coração para quando você precisar encarar a finitude, seja a sua ou de um amor.

Abaixo, leia a entrevista completa:

VivaBem: Por que é tão difícil encarar um diagnóstico de uma doença ameaçadora de vida? Claro, parece meio óbvio, mas gostaria da sua visão como médica paliativista.

Ana Claudia Quintana Arantes: Eu penso que é difícil, Bárbara, pelo fato de a gente ter, de repente, a noção de que não existe controle sobre isso. Nós passamos a vida buscando uma metodologia segura e eficiente de ter controle sobre tudo: trabalho, planejamento financeiro, afetos, horas de sono, meditação, atividade física, o que come, com quem se relaciona, quanto ganha por mês. Você quer que todas as pessoas que ama estejam bem, educadíssimas, amorosas, perfeitas, com a vida toda em ordem, e aí você começa a se dar conta de que tudo que a gente não tem é controle.