'É traumático conduzir morte do seu ente querido e fiz isso com minha mãe'

Quando a jornalista Joana Negri, 42, descobriu que a mãe, Thereza Marques Paranhos, estava com câncer, a doença já tinha se espalhado. O tratamento seguiu por cerca de um ano, até causar mais risco do que benefício. Em fase terminal, ela ficou sob cuidados paliativos. Joana então se tornou cuidadora da mãe, que morreu aos 77 anos em 2019. Uma experiência "surrealista" que ela compartilhou com VivaBem.

'Fiquei desnorteada'

"Minha mãe foi diagnosticada com câncer de intestino em maio de 2018, mas só fiquei sabendo em julho porque ela escondeu de mim. Primeiro, para me poupar, porque estava defendendo meu doutorado; segundo, porque meu pai tinha morrido do mesmo câncer em 2009.

Estava indo trabalhar quando a moça que trabalhava conosco me ligou para contar que minha mãe tinha descoberto um nódulo no intestino. Entrei em pânico, fiquei desnorteada, porque já conhecia aquela história. Quando meu pai ficou doente, li tudo sobre a doença.