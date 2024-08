Doente terminal ou em cuidados paliativos: como conceitos são diferentes?

"Não é porque sou uma paciente terminal que preciso estar em uma cama o tempo todo. Os cuidados paliativos envolvem trazer uma qualidade de vida melhor", disse Isabel em entrevista a VivaBem em março deste ano. Em agosto, ela anunciou que estava grávida.

"Isabel não está em estágio terminal. E sim, sob cuidados paliativos. O quadro clínico dela está estável, o tumor está pequeno, com crescimento estagnado e ainda com o controle importante dos sintomas que ela sentia —que eram dores e falta de ar", disse a médica Melina Branco Behne em entrevista ao portal gshow nesta terça-feira (27). Ela ainda explicou que esse é o tipo de cuidado dado a pacientes e familiares que enfrentam uma doença grave.

Quais são as diferenças entre os conceitos?

Segundo o Ministério da Saúde, cuidados paliativos são os cuidados de saúde ativos e integrais prestados à pessoa com doença grave, progressiva e que ameaça a continuidade de sua vida. Podem vir associados ao tratamento com objetivo de cura da doença a fim de auxiliar no manejo dos sintomas de difícil controle e melhorar as condições clínicas do paciente. Um paciente pode, inclusive, ficar anos sob cuidados paliativos.

Na fase terminal, em que o paciente tem pouco tempo de vida, o tratamento paliativo se torna prioritário para garantir qualidade de vida, conforto e dignidade.

A transição do cuidado com objetivo de cura para o cuidado que prioriza o conforto e a qualidade de vida é um processo contínuo, e sua dinâmica difere para cada paciente.